Migliori Offerte Amazon del mese di luglio: i prodotti in forte sconto

Speciale approfondimento quello di oggi con le offerte migliori di Amazon per il mese di luglio oramai giunto al termine. Ecco quali promozioni sono ancora attive, quali categorie sono coinvolte e quali sono i margini di risparmio realizzabili.

Migliori Offerte Amazon del mese di luglio: Xiaomi, TECCPO e Pancellent, le proposte

L’offerta di Xiaomi riguarda Xiaomi Motion Activated Night Light 2, una luce notturna ideale per qualsiasi ambiente domestico. La lampada si dota di funzione per regolare la luminosità in maniera intelligente, base magnetica e sensore per il riconoscimento del corpo umano. L’offerta pone il prezzo a 9,99€ anziché 14,99€. La classe di efficienza energetica di questo prodotto è A. TECCPO propone invece una Levigatrice Orbitale dalla potenza di 350W e capace di raggiungere i 14000 RPM. Il pacchetto si dota di 12 carte vetrate 125mm (80 e 180grit) e sacco per la polvere. Il costo in offerta è di 31,44€ a fronte di un prezzo pieno di 39,99€. Sicuramente più di nicchia è il prodotto di Pancellent, si tratta del Digital Industrial Endoscope 1920X1080P, è videoscopio perpendicolare con telecamera IP67 impermeabile, si dota anche di schermo LCD a colori da 4,3 pollici, scheda di memoria da 32 GB e resistenza alla profondità fino a 3 metri. Può essere acquistato in sconto per 98,59€ anziché 115,99€.

Migliori Offerte Amazon del mese di luglio: ALWUP e DINOKA, le proposte

Il penultimo prodotto è ideato e realizzato da ALWUP, si tratta delle Cuffie Gaming per PS4, compatibili però anche con XBOX e PC, si dotano di microfono, sistema Stereo Bass Anti-Rumore e LED. Il collegamento è tramite USB. Il costo di queste cuffie in offerta è di 29,74€ anziché 46,99€. L’ultimo prodotto è invece di DINOKA, è una Plastificatrice A3, A4, A5 e A7, il modello è BG381. L’articolo ha anche una funzione di laminatrice a caldo e freddo con regolatore di carta. Il prezzo in offerta è di 49,99€ anziché 59,99€.

