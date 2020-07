Condividi su

Chi è Zanimacchia: età, stipendio e carriera del calciatore

Chi è Luca Zanimacchia, l’esterno juventino che ha esordito in Serie A contro il Cagliari nella giornata di ieri, nella partita però persa dai bianconeri che non hanno nulla da chiedere ormai al campionato, visto che hanno vinto lo Scudetto in anticipo. Ma perché Zanimacchia è entrato così repentinamente nei trend di ricerca degli utenti? Perché sono bastate alcune sue giocate per scoprire un talento che potrebbe dare delle soddisfazioni. Andiamo quindi a scoprire chi è Luca Zanimacchia, quanti anni ha, a quanto ammonta il suo stipendio e com’è stata finora la carriera del calciatore.

Chi è Luca Zanimacchia, il giovane talento della Juventus classe 1998

Sarri ha deciso di mandare in campo alcuni giovani talenti della compagine bianconera, tra cui Muratore, Olivieri, Peeters e Zanimacchia, che in partita è riuscito a sorprendere i tifosi per alcune giocate e per aver dimostrato soprattutto personalità e qualità non indifferenti. Classe 1998, Zanimacchia nel 2018 giocava al Genoa e proprio in quella stagione riceve la convocazione di Fabio Pecchia negli Under 23, nonché la chiamata della Juventus. Nel campionato dei liguri Zanimacchia ha giocato 25 partite, collezionando in tutto 4 gol e 1 assist e mettendosi in mostra soprattutto nella Coppa Italia di categoria. Entra quindi a far parte della Juventus Under 23 e poi nella prima squadra e dopo alcune convocazioni è arrivato finalmente il tanto atteso esordio per il giovane talento che nelal stagione 2015-2016 militava in Serie D nel Legnago Salus. In quella categoria Zanimacchia aveva impressionato i talent scout, ma alla fine a spuntarla fu il Genoa, proprio contro i bianconeri, che però non lo persero d’occhio.

Zanimacchia è stato anche convocato nella Nazionale Under 19 dove conta 7 presenze (ancora nessuna convocazione in Under 21, invece). In ogni caso Zanimacchia si è messo in mostra ed è diventato presto un hashtag di tendenza, e qualcuno crede perfino che possa esordire in Champions League o almeno sudare per una maglia. Molto difficile a credersi, anche se per il ragazzo sarebbe un sogno indescrivibile.

