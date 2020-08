Condividi su

Lei è la mia pazzia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un intrattenimento ad alta tensione ma non avete voglia di uscire di casa? Allora potreste guardare Lei è la mia pazzia! Il thriller dalle emozioni forti, in onda oggi primo agosto 2020 dalle 21:05 su Rai 2, è stato diretto da Colin Theys, regista e produttore televisivo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Alien Opponent, Un patto mortale, Una renna sotto l’albero e Un Natale molto bizzarro.

L’avvincente lungometraggio, il cui titolo originale è Stalker’s Prey, ha potuto contare sulle musiche di Shane Chesnut, il montaggio è di Brian Capri mentre la fotografia e sceneggiatura sono state rispettivamente affidate a Branden James Maxham e John Doolan. Ma vediamo insieme la sinossi di Lei è la mia pazzia!

Lei è la mia pazzia: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Lei è la mia pazzia segue le vicende di Laura che, in occasione del suo diciottesimo compleanno, trascorre assieme al fidanzato una tranquilla e spensierata giornata al mare. Tra giochi, scherzi e nuotate, i due innamorati si divertono e nulla sembra poter turbare l’allegra atmosfera fino a quando un evento del tutto inatteso stravolge completamente il loro destino: uno squalo tenta di attaccarli.

Mentre per la dolce metà di Laura non c’è nulla da fare, la ragazza viene salvata da un misterioso e affascinante ragazzo, considerato un eroe. Ma la realtà non è sempre come sembra e torbidi segreti nasconde il giovane uomo.

Il cast del film

In Lei è la mia pazzia Cynthia Gibb interpreta Sandy wilcox mentre Saxon Sharbino è Laura wilcox. Alexis Lariviere veste i panni di Cloe Wilcox, Luke Slattery quelli di Nick Jordan e Gillian Rose è Bre Hendricks. Mason Dye ricopre il ruolo di Bruce Kane, Camrus Johnson quello di Parker Lowe e Jessica Alexandra Green è Casey Hempel. Inoltre J.H. Torrance Downes è Mr. Kane e Markley Rizz è Mrs. Kane.

Hanno partecipato a Lei è la mi pazzia anche Dylan Marseglia, Kevin Shea nelle vesti di Mr. Alves, Arabella Oz in quelle di Liz Vaughn e Kali Money è Kali Money. Eddie Resendes recita la parte del detective, Bill Salvatore quella del reporter e Gwen Kosak è Marina.

