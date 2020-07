Condividi su

Sondaggi politici Euromedia: per 60% italiani scuole pronte per riaprire a settembre

Il 61,9% degli italiani è tornato ad una quotidianità come quella vissuta in epoca pre-Covid-19. Il 38,1%, invece, no. Tra questi, il 22,9% motiva la risposta adducendo cause sanitarie mentre il 15,2% denuncia una riduzione delle entrate. Sono questi alcuni dei dati raccolti dagli ultimi sondaggi politici Euromedia. I problemi economici sono quelli che più assillano gli italiani in questo momento. Il 33,4%, considerata la propria situazione e soprattutto viste le prospettive economiche negative del Paese, ritiene obbligatorio dover cercare di risparmiare un po’. Il 30,7%, addirittura, afferma di essere costretto a risparmiare. Appena un quarto degli intervistati dichiara di essere in grado di spendere e consumare come al solito. Infine, c’è chi si dice costretto a chiedere prestiti per poter affrontare le impellenze quotidiane.

Sondaggi politici Euromedia: rientro a scuola, l’opinione degli italiani

In un precedente sondaggio, Euromedia ha affrontato anche il sempre più scottante tema scuola. Il 14 settembre si rientrerà in aula come confermato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il 28 luglio, in un’informativa urgente alla Camera. Il ritorno in classe allarma i presidi e mette in agitazione i sindacati. Molti, infatti, sono ancora i nodi da sciogliere: dal numero di studenti per classe alla riorganizzazione degli spazi passando per la mancanza di personale.

Nonostante tutte queste difficoltà, il 60% degli italiani è convinto che le scuole siano ormai pronte a riaprire le loro porte agli studenti a settembre. Questa convinzione si scontra però con la poca conoscenza delle misure che verranno adottate per far riaprire in sicurezza gli istituti scolastici. Secondo l’indagine, infatti, solo il 26,3% è a conoscenza delle linee guida diramate dal ministero mentre il 73,7% ne è all’oscuro.

Sondaggi politici Euromedia: nota metodologica

Sondaggi realizzati il 20 luglio con metodologia Cati-Cawi su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

