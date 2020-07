Come si legge la cosiddetta bolletta luce 2.0 che vorrebbe rendere più semplice la comprensione delle spese sostenute per l’energia agli utenti?

Bolletta luce e calcolo consumi: dove trovarlo online o nel pdf

Bolletta luce e calcolo consumi: come si legge la cosiddetta fattura 2.0 che vorrebbe rendere più semplice la comprensione delle spese sostenute per l’energia agli utenti? Come si possono conoscere i dettagli non presenti nel documento “sintetico”?

Bolletta luce: Fattura 2.0, fattura “sintetica”

Bolletta luce e calcolo consumi: da qualche mese ormai le bollette Enel sono diventate, in teoria, più “semplici”. Messa in campo dall’azienda che fornisce energia elettrica la cosiddetta fattura 2.0: si tratta di un documento “sintetico” che presenta esclusivamente le informazioni basilari rispetto all’utilizzo della propria utenza. Tra le suddette informazioni base, appunto, si trovano chiaramente i dati personali e i dati della fornitura, quindi, le informazioni tecniche.

In sostanza, l’identificativo del punto (POD/PDR), la data di emissione e, infine, l’importo totale da corrispondere al fornitore di energia elettrica. D’altra parte, nel documento si troveranno anche diverse voci che contribuiscono alla formazione del costo totale: in pratica, sono riportate le spese sostenute per la materia energia elettrica (o gas naturale), le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le spese relative agli oneri di sistema, l’Iva e le accise (se la bolletta luce riguarda la propria abitazione di residenza si troverà indicata anche la spesa sostenuta a titolo di pagamento del canone Rai).

Come controllare i consumi nel dettaglio

Bolletta luce: nel documento “sintetico”, insomma, manca una pagina, quella che fino a poco tempo fa, seppur difficilmente comprensibile all’utente medio, dettagliava i consumi sostenuti per l’energia elettrica. Con la fattura 2.0, dunque, i consumi non sono più specificati. D’altra parte, è sempre fatta salva all’utente la possibilità di prenderne visione attraverso apposita procedura che varia a seconda che si sia in regime di Mercato tutelato o libero.

Sia nel primo che nel secondo caso è possibile fare richiesta di prendere visione del dettaglio dei consumi al proprio fornitore anche se nel caso di mercato libero variano le condizioni di richiesta e ricezione da azienda ad azienda. Se l’utente è registrato sul sito dell’azienda che gli fornisce l’energia elettrica avrà la possibilità di scaricare il documento con il dettaglio dei consumi direttamente dalla propria area personale.

