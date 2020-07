Condividi su

Il gioco oscuro della seduzione: trama, cast e anticipazioni del film stasera

Il weekend si apre all’insegna delle forti emozioni con Il gioco oscuro della seduzione. Il thriller erotico, in onda oggi 31 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Brian Skiba, regista e produttore per il piccolo schermo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Dirty Little Trick, Sweetwater, L’incredibile caso Babbo Natale e Deadly Second Chances.

Il lungometraggio ad alta tensione, il cui titolo originale è A Woman’s Nightmare – One Nightmare Stand, ha potuto contare sul montaggio di Michael Kuge, la fotografia di Patrice Lucien Cochet mentre le musiche sono state affidate a David ed Eric Wurst. Ma vediamo insieme quali pericoli attendono i protagonisti de Il gioco oscuro della seduzione.

Il gioco oscuro della seduzione: trama e anticipazioni del film stasera

Il gioco oscuro della seduzione, Distribuito da Lifetime con Dynamic Television, segue le vicende di Stephanie Peterson, brillante scrittrice apprezzata e stimata da tutti. La donna al lavoro creativo unisce l’instancabile cura per i suoi due figli che ama profondamente e per i quali farebbe qualsiasi cosa. Purtroppo però da diverso tempo, complice anche l’imminente divorzio con il marito, la protagonista non si sente più ispirata ed ha notevoli difficoltà ad elaborare testi originali. Presa dalle sofferenze d’amore, la sensazione di essere stata messa da parte da colui che gli aveva promesso felicità e affetto, l’artista si lascia andare ad una relazione extra-coniugale con l’affascinante e giovane Brady al quale però si presenta sotto falso nome.

Riaperto il vaso di Pandora delle emozioni grazie all’avventura passionale, Stephanie riprende a scrivere ma quando torna il marito tutto cambia: l’uomo ha capito di aver commesso molti errori e vuole recuperare il rapporto. Immediatamente Peterson accetta di riprovarci ma troncare la relazione con l’amante sara tutt’altro che facile.

Il cast del film

In Il gioco oscuro della seduzione Gina Holden interpreta Stephanie Peterson mentre Jonny Lee è Brady Knight. Corin Nemec veste i panni di Kevin Peterson, Alexandria Deberry quelli di Anna Peterson e Will Lunsford è Robby Peterson. Nellie Sciutto ricopre il ruolo di Shelley, Natalie Dickinson quello di Christine e Andrew Stevens è Thomas.

Hanno partecipato al thriller anche Aubrey Stevens nelle vesti di Jenny, Jordan Melissa in quelle di Beth e A.J. Hayes è il Bartender. Mark Justice recita la parte del poliziotto, Shelley Kaehr quella dell’impiegato e Alex Nicole McConnell è la studentessa. Inoltre Violeta Ortega è la receptionist, Katelyn e Morgan Ravitch sono i ragazzi del doposcuola. Infinene Il gioco oscuro della seduzione Charles Reynolds e Mike Walsh sono gli ospiti dell’hotel.

