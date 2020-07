Condividi su

Sondaggi elettorali Demopolis: regionali Toscana, partita aperta

Riconfermarsi in Toscana per il centrosinistra non sarà facile. Secondo i sondaggi elettorali condotti dall’Istituto Demopolis per il portale di informazione QuiNews, il candidato promosso dal Pd, Eugenio Giani, avrebbe solo tre punti di vantaggio sull’avversaria del centrodestra, Susanna Ceccardi (45% contro 42%). L’arma in più della candidata in quota Lega sembrerebbe essere la notorietà. Ceccardi risulterebbe più conosciuta dell’attuale presidente del Consiglio regionale, seppur di poco (83% contro 81%). Da parte sua, Giani può spendere in campagna elettorale quanto di buono fatto negli anni dall’amministrazione Rossi. L’operato della giunta uscente viene infatti giudicato positivamente da più di un toscano su due (52%).

Sicuramente al candidato di centrosinistra avrebbero fatto comodo i voti di Irene Galletti del M5S, sondata al 7% con un potenziale che arriva fino al 9% e di Tommaso Fattori, dato al 4% con un potenziale che arriva al 6%. Quest’ultimo ha ricevuto pochi giorni fa il sostegno di Sinistra Italiana.

Gli abbocchi del Pd al M5S – l’ultimo è del presidente uscente Rossi – sono finiti nel vuoto con Galletti che ha ribadito la volontà dei Cinque Stelle di correre da soli perché “alternativi alla destra ma anche al Pd”. Anche in Toscana, quindi, riemergono le difficoltà per il Pd locale di replicare l’alleanza giallo rossa che governa il Paese.

Fonte: Demopolis

Infine, Demopolis ha chiesto ai toscani quali sono secondo loro le priorità che dovrà affrontare il futuro governo della Regione. In cima ci sono le politiche per l’occupazione e il lavoro (76%), seguite da efficienza della sanità (70%), infrastrutture e viabilità (63%), messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici (57%) e tutelata dell’ambiente e lotta all’inquinamento (54%).

Sondaggi elettorali Demopolis: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 24 al 27 luglio 2020. Campione: probabilistico statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento, stratificato per genere, età ed area di residenza. Consistenza numerica del campione: 1.008 intervistati. Rispondenti: interviste complete effettuate 1.008 (35,7%); rifiuti/sostituzioni 1.812 (64,3%); totale contatti 2.820 (100%). Rappresentatività dei risultati: popolazione maggiorenne residente in Toscana; margine massimo di errore 3,1%. Metodo di raccolta delle informazioni: cawi-cati per la somministrazione del questionario strutturato di rilevazione.

