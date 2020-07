Condividi su

Offerte Amazon 29 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Ennesimo consueto appuntamento con le offerte giornaliere di Amazon. Siamo quasi giunti alla fine di Luglio e in particolare in questi ultimi giorni del mese le promozioni si sono fatte più fitte e interessanti. Il nostro approfondimento, come sempre, punta a rilevare i prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Offerte Amazon 29 luglio 2020: Melchioni, Braun e Philips, le proposte

Chi non ha mai sognato un Mini Frigo Bar nella propria camera da letto? Melchioni ne propone uno in offerta, si tratta di Melchioni ARTIC47LT, un frigo silenzioso con capienza di 47 litri, piccolo e portatile ha inoltre una classe di efficienza energetica A+. Il prezzo in offerta di questo prodotto è di 98,99€ a fronte di un prezzo pieno 119,99€. Il risparmio sul prodotto è del 18%. Braun propone invece un articolo per la cura personale, ecco il Silk-épil 9 Flex 9100 dotato di Beauty Set, quest’ultimo contiene: una testina flessibile, la presa antiscivolo e controllo della pressione, le spazzole esfolianti e la spugnetta per il trucco. Può essere acquistato per 199,99€ a fronte di un prezzo iniziale di 279,99€. Il risparmio su questo articolo è del 29%. La promozione di Philips riguarda invece il modello Serie 5000 EP5310/10, una macchina da Caffè Automatica con macine in ceramica e filtro AquaClen. Il colore del prodotto è nero lucido. In offerta può essere presa per 329,99€ anziché 559,99€. Il risparmio sull’oggetto è del 41%.

Offerte Amazon: i migliori prodotti in offerta del mese di luglio

Offerte Amazon 29 luglio 2020: Ghd e Xiaomi, le proposte in sconto

La proposta di Ghd è quella relativa ad una piastra per capelli edizione limitata, si tratta di Ghd Gold Upbeat Styler, Moon Silver, dotata anche di custodia. La piastra si dota di due sensori per il controllo del calore e raggiunge una temperatura ottimale di 185°. Il prodotto in offerta costa 139,99€ a fronte di un prezzo iniziale non scontato di 179,71€. Il risparmio su questo prodotto è del 22%. L’ultima proposta è invece di Xiaomi, riguarda una Power Bank realizzata direttamente dall’azienda cinese, questo caricatore portatile è della capienza di 10.000 mAh e con una potenza di 18 W, la colorazione è invece argento. Il suo prezzo in offerta è di 14,99€ anziché 19,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma