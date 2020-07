Quando non si deve presentare per legge il modello Isee 2020: ecco tutti i casi in cui non è necessario presentare il modello Isee.

Modello Isee 2020: quando non si deve fare per legge e come evitare

La presentazione del modello Isee 2020 è fondamentale per ottenere alcuni sconti e agevolazioni. L’Isee si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che si può fare autonomamente o tramite Caf. L’Isee, invece, è un acronimo che sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente, va a indicare la ricchezza del nucleo familiare, e quantificare questo valore è necessario perché oltre una certa soglia non si può avere diritto a bonus e agevolazioni di varia natura.

Modello Isee e DSU: nucleo familiare e variazioni

La DSU, dunque, non è il modello Isee, bensì un’autocertificazione che include le caratteristiche reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e che serve a ottenere l’Isee. Come qualsiasi documentazione burocratica, compilare la DSU e avere l’Isee è un iter a volte obbligatorio, altre meno. Ci sono infatti dei casi in cui non è necessario né indispensabile presentare il modello Isee.

Va detto che a partire dal 2020 la maggior parte dei dati relativi all’Isee è già precompilata e quindi a immediata disposizione del contribuente. Ovviamente i dati dovranno essere verificati ed eventualmente confermati o integrati. Anche le variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente, pena la decadenza dal diritto al bonus.

Modello Isee 2020: quando non è obbligatorio

Il modello Isee non è necessario in tutti quei casi dove è prevista un’agevolazione o un bonus che esula dal requisito reddituale e patrimoniale. Ci sono poi altri casi in cui è possibile non presentare il modello Isee, ma in queste eventualità il rischio è quello di godere dell’importo previsto dal bonus, anche se nella sua versione più bassa. Questo potrebbe essere un problema soprattutto se, presentando l’Isee, si avrebbe diritto a una somma più alta, che è poi quella effettivamente spettante. Il modello Isee non è richiesto neppure per alcuni prestazioni e trattamenti legati all’invalidità, come la pensione di invalidità civile, l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento.

