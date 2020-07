Come sorelle: tutto quello che c’è da sapere sulla soap opera turca ideata da Funda Alp e in onda oggi dalle 21:20 su Canale 5.

Come sorelle: trama e anticipazioni stasera 29 luglio su Canale 5

Segreti, intrighi, scioccanti rivelazioni e torbidi misteri, queste le caratteristiche vincenti di Come sorelle. La soap opera turca, in onda oggi 29 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quarto appuntamento non ancora tanti colpi di scena e sorprese che appassioneranno il pubblico, ormai affezionato alle protagoniste della fiction.

Mettete da parte le preoccupazioni e la noia, lasciatevi trascinare nel mondo delle serie tv in cui tutto è possibile e la vita quotidiana è ricca di accadimenti, per quanto drammatici, incredibili. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova puntata di Come sorelle!

Nella precedente puntata della fiction tanti sono stati gli eventi che hanno lasciato senza parole le protagoniste di Come sorelle: Sinan è stato scarcerato per insufficienza di prove, la madre biologica delle tre donne ha lasciato il carcere, Akan ha incontrato Azra e infine Ipek ha tentato inutilmente di pagare il debito contratto da Malik. Nell’episodio di stasera Gencer, dopo che l’olio raccolto è andato perso durante l’incendio, cerca in tutti i modi una soluzione per saldare gli innumerevoli prestiti che il marito ha avuto in concessione nel corso degli anni ma, non trovando percorsi alternativi, chiede aiuto allo zio di Cemal.

Nel frattempo Deren accetta l’idea di addossarsi la colpa al posto del fratello Aras ma solo a patto che venga versata sul suo conto un’ingente somma di denaro. Mentre Sinan offre i suoi risparmi a Ipek, Okan continua a cercare Azra, oramai circondata. Senza possibilità di fuga, la donna decide di non nascondersi e si consegna all’uomo. Infine Cahide, abbandonato il penitenziario, trova lavoro alla tenuta. Cosa succederà nella prossima puntata di Come sorelle?

Il cast della serie tv

In Come sorelle Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar mentre Emre Kınay è Cemal Karalaree. Sevda Erginci veste i panni di İpek Gencer, Seçkin Özdemir quelli di Sinan Malik e Elifcan Ongurlar è Çilem Akan. Melis Sezen ricopre il ruolo di Deren Kutlu, Özge Özacar quello di Azra Yılmaz e Burak Yamantürk è Kenan Soykan.

Hanno partecipato alla fiction anche Burak Çelik nelle vesti di Mahir Denizhan, Melih Selçuk in quelle di Refik e Renan Bilek è Komiser Akif. Hülya Duyar recita la parte di Afet, Çiçek Acar quella di Gülistan e Burak Demir è Okan. Infine Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

