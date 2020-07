OnePlus Nord: l’azienda cinese prova a guadagnare terreno in una fascia che non aveva mai di fatto praticato, soprattutto negli ultimi tempi

OnePlus Nord: scheda tecnica, requisiti e prezzo del dispositivo

OnePlus Nord: l’azienda cinese prova a guadagnare terreno in una fascia che non aveva mai di fatto praticato, soprattutto negli ultimi tempi, quella degli smartphone di fascia media. Ecco i pregi e difetti del nuovo device.

OnePlus Nord: un prezzo “interessante”

OnePlus Nord: un buon tentativo del marchio cinese al prezzo “giusto”. Secondo gli esperti, infatti, è il costo l’aspetto più interessante del nuovo device: il nuovo modello si porta a casa spendendo 399 euro. L’inversione di rotta è netta: il OnePlus 8 da 12 Gb, è arrivato a costare più di mille euro. Anche i più affezionati al brand hanno preso in considerazione il passaggio ad alternative più economiche: adesso OnePlus ha deciso di attaccare una nuova fascia di mercato dunque quella degli smartphone di fascia medio bassa.

Le caratteristiche di uno smartphone “normale”

One Plus Nord ha un prezzo “interessante” per essere un prodotto OnePlus, appunto, un marchio apprezzatissimo da una nicchia ben consolidata di utenti ma che molti si sono visti costretti ad abbandonare visto il prezzo dei modelli più recenti. Ora, c’è un’alternativa più economica al top di gamma OnePlus 8 ma si tratta di uno smartphone a dir poco “normale”: la scocca, per esempio, è in policarbonato (anche se sembra alluminio), inoltre, il cellulare non è waterproof. Il Nord ha uno speaker mono e anche il comparto fotografico sembra lasciare a desiderare, soprattutto, quando si scatta un ritratto.

D’altra parte, nonostante qualche delusione, l’user experience sembra essere fluida, molto fluida come da tradizione OnePlus: insomma, la pressoché totale mancanza di rallentamenti rende il Nord un telefono molto piacevole da utilizzare. Per quanto riguarda schermo e display, batteria e processore, lo smartphone non offre niente che non sia già stato visto su tanti altri smartphone della medesima fascia di prezzo. Per concludere, un buon telefono ma niente di più. Dedicato esclusivamente ai fan del marchio.

