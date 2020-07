Condividi su

Sondaggi politici Noto: caso Piacenza, fiducia in calo per i carabinieri

Il caso della caserma Levante di Piacenza ha fatto crollare di 11 punti la fiducia degli italiani nei carabinieri. È quanto emerge dai sondaggi politici Noto per QN realizzati il 24 luglio. Prima dello scandalo, che ha portato all’arresto di 6 carabinieri e a misure di custodia cautelare per altri 4 militari, il gradimento dell’Arma era tra i più alti tra le varie istituzioni prese in esame dall’indagine (69%, a pari merito con la Polizia e ben al di sopra della Chiesa e della Magistratura).

Sul caso si è espresso anche l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “L’eventuale errore di pochi non sia la scusa per infangare donne e uomini in divisa che rappresentano una delle parti migliori del Paese. Troppo spesso abbiamo visto indagati con l’accusa di essere torturatori, poi assolti senza nemmeno una scusa”. A derubricare gli episodi di Piacenza come semplici deviazioni di alcune mele marce presenti tra i Carabinieri è il 68% degli intervistati. Solo il 20% fa di tutta l’erba un fascio, ritenendo tutta l’Arma composta da individui del genere. Il 12% preferisce non esprimersi.

Opinioni a parte, la vicenda della caserma Levante ha minato la fiducia che gli italiani ripongono nei Carabinieri. Il 41% afferma infatti fidarsi meno rispetto a prima, il 38% non ha cambiato opinione mentre il 6% si fida addirittura di più rispetto a prima.

I sondaggi politici Noto hanno poi chiesto agli intervistati un’opinione su un altro caso giudiziario che questa volta interessa la magistratura: quello che vede protagonista l’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, finito sotto indagine per corruzione per alcune compravendite di sentenze e per fuga di informazioni all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Per quasi un italiano su due (47%), il caso Palamara nasce da un comportamento che c’è sempre stato nella magistratura. Di diverso avviso il 38%, secondo cui si è trattato solo di un caso isolato.

Fonte: Noto

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 24 luglio 2020. Campione: Panel omnibus rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Tecnica di somministrazione delle interviste: Tempo reale. Consistenza numerica del campione: 1000. Rispondenti: 92%.

