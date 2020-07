Condividi su

Decreto agosto 2020: bonus rottamazione e tasse sospese, i dettagli

Quali sono le novità che potrebbero essere incluse nel decreto agosto 2020? Ci saranno ancora bonus, ma anche una possibile sospensione (o dilazione) delle tasse per aiutare i contribuenti in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. Saranno istituite anche nuove misure per aiutare i lavoratori e incentivare le assunzioni: possibili novità potrebbero arrivare anche sui mutui.

Decreto agosto 2020: le novità nel mondo del lavoro

Ci saranno diverse novità nel mondo del lavoro: innanzitutto l’estensione della cassa integrazione, con il prolungamento di ulteriori 18 settimane, e la garanzia della Cig fino a fine anno. L’accesso dovrebbe essere consentito solamente a quelle aziende che hanno perso almeno il 20% del fatturato durante il periodo del blocco. Sempre nelle aziende dovrebbe essere esteso il divieto di licenziamento dei lavoratori dipendenti fino al 31 dicembre, fatta eccezione per alcune categorie, come i lavoratori domestici e, presumibilmente, i profili dirigenziali. Sempre restando nell’ambito del lavoro, per stimolare l’occupazione giovanile, il governo sta pensando di attuare degli sgravi fiscali contributivi al 100% per 6 mesi per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti. Dovrebbe poi arrivare il bonus 600 euro anche per i lavoratori del turismo e dello spettacolo. Infine, nel decreto agosto 2020 è prevista anche la proroga dell’assegno di disoccupazione Naspi.

Tasse, mutuo e cartelle esattoriali

Come abbiamo scritto in questo articolo, il piano del governo è quello di sospendere il pagamento delle tasse, consentendo un versamento al 50% entro il 2020, mentre il residuo 50% potrebbe essere ripartito nei due anni successivi, quindi 2021 e 2022.

Molto plausibile anche un rinvio delle cartelle esattoriali, il cui termine ultimo potrebbe slittare di 2 mesi, passando dal 31 agosto al 1° novembre 2020.

In conclusione, dovrebbero essere prolungati anche i mesi di moratoria relativi ai mutui per la casa, con relativo blocco dei pagamenti, al fine di aiutare i nuclei familiari che hanno aperto un mutuo e che si trovano in difficoltà sempre a causa delle conseguenze del coronavirus e del lockdown.

