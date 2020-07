Condividi su

Ponte Genova: inaugurazione 2020, data e quando la riapertura?

Stanno per essere ultimati i lavori sul Ponte Genova, ex Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera che sostituisce quello crollato il 14 agosto 2018. In queste ultime ore prosegue il collaudo dell’elicoidale, sul quale sono avvenute le doverose opere di manutenzione. Il tempo di inaugurazione prenderà una settimana, con una procedura che inizierà con un concerto simbolico e di ringraziamento (visibile via streaming) e si concluderà con l’apertura al traffico, a inizio agosto.

Ponte Genova: inaugurazione 2020, il concerto del 28 luglio

Il nuovo Ponte Genova San Giorgio è ormai pronto: nella serata di oggi, martedì 28 luglio, è previsto un concerto di ringraziamento per tutti quelli che hanno contribuito, in minima o massima parte, a mettere un tassello alla nuova costruzione e alla ricostruzione in tempi rapidi (l’inaugurazione avverrà a poco meno di due anni esatti dal crollo) del Ponte. Sotto il Ponte avrà luogo il concerto, a partire dalle 19.30: organizzato da WeBuild (Fincantieri e consorzio PerGenova) il concerto sarà visibile in streaming e l’orchestra di Santa Cecilia sarà diretta dal maestro Antonio Pappano. “Il concerto vedrà l’esecuzione di un celebre brano composto da Beethoven, di cui quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita, facendo risuonare nella città l’incipit più famoso della storia della musica, quattro note che esprimono in modo evocativo la lotta dell’uomo contro il fato”. Prima della Quinta di Beethoven ci sarà un commosso omaggio in onore delle 43 vittime.

Inaugurazione Ponte Genova: tutte le date da ricordare

Il 29 luglio il Ponte sarà consegnato al Commissario, che a sua volta lo consegnerà al Ministero e infine avverrà il passaggio di consegne con Autostrade. Il 3 agosto ci sarà un altro concerto, stavolta eseguito dall’orchestra del Carlo Felice, quindi seguirà l’inaugurazione del viadotto. Il giorno clou sarà esattamente tra una settimana: infatti, tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto il viadotto sarà aperto al traffico.

