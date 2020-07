Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: crollo Lega, cresce il M5S

L’accordo sul Recovery Fund trovato settimana scorsa mette le ali al Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica andati in onda il 27 luglio. I pentastellati beneficiano del successo europeo del premier Conte incrementando i propri consensi dello 0,8% al 15,6%. Ora Fratelli d’Italia, anch’essa in crescita (+0,3%) al 16,1%, è ad un soffio.

Chi rimane invece penalizzato dal buon risultato ottenuto dall’Italia in sede europea è la Lega che aveva scommesso in un accordo al ribasso. Secondo i sondaggi elettorali Tecnè, rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde quasi un punto percentuale (-0,9%) scivolando al 24,7%, un punto sotto l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico ma in linea con la tendenza registrata da altri istituti demoscopici, tra cui Ipsos.

Sondaggi elettorali Tecnè: Pd in calo nonostante il successo di Conte

A differenza del Movimento 5 Stelle, il Pd non raccoglie i frutti di quanto raccolto a Bruxelles da Conte. I dem, infatti, flettono dello 0,1% al 20,1%. Nel centrodestra, Forza Italia rimane stabile sulle sue posizioni all’8,2%.

Sotto la soglia del 3% tutti gli altri partiti.

I sondaggi elettorali Tecnè danno La Sinistra in crescita dello 0,4% al 2,9%. Quanto basta per superare in un colpo solo Azione e Italia, entrambi in perdita ed entrambi appaiati al 2,7%. +Europa è sondata in crescita al 2% mentre i Verdi calano dello 0,1% all’1,6%. Gli altri partiti tutti insieme valgono il 3,4%. La quota di astenuti e incerti è al 43% mentre l’affluenza è stimata al 57%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1000 casi rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica. Interviste effettuate il 26 e 27 luglio 2020 con metodo cati-cawi. Margine di errore +-3%.

