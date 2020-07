Condividi su

Temptation Island 2020: anticipazioni di stasera 28 luglio 2020

Allacciate le cinture, tra poche ore prenderà il via il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2020. Il fortunato programma televisivo, trasmesso oggi 28 luglio dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese, scioccanti rivelazioni, flirt e scatti di gelosia che renderanno l’atmosfera sull’isola del peccato sempre più scottante.

Come di consueto, al timone del reality show ci sarà Filippo Bisciglia che mostrerà ai concorrenti, tramite filmati, il comportamento dei partner in compagnia di single affascinanti e giunti sul posto proprio per mettere alla prova la fedeltà delle coppie. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Temptation Island!

Temptation Island 2020: anticipazioni di stasera 28 luglio 2020

Tanti sono stati i momenti di grande tensione e ira che hanno caratterizzato la quarta puntata di Temptation Island. Antonella Elia ha osservato incredula il video in cui Pietro delle Piane ha rilasciato dichiarazioni poco lusinghiere su di lei e in seguito si è avvicinato alla tentatrice Beatrice a tal punto da baciarla, lasciando senza parole in lacrime la showgirl. L’uomo, tra l’altro, pensava di non essere stato catturato dalle telecamere ma, mostrando così ben poca sagacia, ha confessato ciò che era accaduto al compagno di letto Lorenzo. Pessime notizie anche per Andrea che continua a sopportare il flirt tra Anna e Carlo e comincia a dubitare fortemente del suo rapporto con la fidanzata.

Mentre Manila chiacchierando con le compagne di avventura ha raccontato che Lorenzo non ha intenzione di lasciare Firenze per trasferirsi a Roma, Annamaria, ha visto Antonio stringere un legame profondo con Ilaria a cui ha chiesto anche un esterna. Distrutta dalla visione dei filmati, la donna ha preteso un falò di confronto con il partner e proprio stasera scopriremo se i due innamorati abbandoneranno insieme il programma o separati. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 a Temptation Island.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]