Quando si gioca Barcellona Napoli di Champions League e diretta tv

Barcellona Napoli – Con i giochi per la Serie A ormai conclusi, è tempo di pensare al ritorno della Champions League rimasta ferma insieme al resto dei tornei sportivi a causa dell’emergenza coronavirus. Il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, se la vedrà contro il temibile ma non certo in un momento di forma smagliante Barcellona.

Barcellona Napoli: Dove e quando si gioca?

Ritorna la Champions League, per la squadra partenopea riprende con il ritorno degli ottavi contro i blaugrana. Fischio d’inizio per il match, che si giocherà a porte chiuse al Camp Nou, fissato per le 21 di sabato 8 agosto 2020. Dai quarti in poi la competizione si trasferisce in Portogallo per la cosiddetta fase Final Eight: detto ciò, visto che la situazione epidemiologica in Catalogna è tornata a preoccupare le autorità sanitarie, nonostante gli inviti alla tranquillità, secondo quanto riferiscono alcuni importanti sportivi, è possibile che dalla Uefa alla fine si imponga di scendere in campo a Lisbona, quindi, giocare o allo stadio dello Sporting o in quello del Benfica.

Partenopei pronti all’impresa?

Il 25 febbraio scorso, all’andata al San Paolo, il Napoli era riuscito a strappare un pareggio per 1 a 1 al Barcellona: un risultato che favorisce gli azzurri di Rino Gattuso visto che per passare il turno gli basterebbe, oltre a una vittoria naturalmente, anche un pareggio con più di due gol. Nel caso in cui la partita finisse 1 a 1, invece, le due squadre andrebbero ai supplementari. In ogni caso, chi passa incontrerà la vincente dell’incrocio che vede protagoniste Chelsea e Bayern: giocheranno il 14 agosto sempre alle ore 21. Dove si potrà vedere la gara: Barcellona Napoli in teoria è uno spettacolo riservato ai clienti di Sky, d’altra parte, anche Mediaset potrebbe trasmettere l’incontro alla fine.

