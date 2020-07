Condividi su

Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 luglio 2020

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, il minority report di Ipsos che vede il M5S al 18,9%

Come la volta scorsa che si è cimentato in uno dei suoi sondaggi elettorali, a giugno, anche in questa occasione Ipsos si qualifica come minority report di massima importanza, con la sua stima del valore del Movimento 5 Stelle, che vede ben al 18,9%, più in alto che alle europee dello scorso anno, appena lo 0,7% in meno del PD. Si distacca in questo dagli altri sondaggi, che lo vedono appena sopra il 15%, con il Termometro Politico che lo pone solo al 14,6%

Fonte: Ipsos

Il PD presenta meno oscillazioni. Di fronte a SWG che lo stima al 19,3% vi è Ixè per cui il partito di Zingaretti arriva al 21,8%. Un divario moderato, del 2,5%

Sempre nella maggioranza Italia Viva va dal 2,3% di Ixè al 3,4% di Euromedia, senza grosse discrepanze tra i sondaggi elettorali degli istituti, che sono invece leggermente maggiori nel caso di Sinistra italiane e gli ex LeU, che sono solo al 2,1% per Euromedia, ma arrivano al 3,6% per Swg.

Stesse divergenze vi sono su Azione, che oscilla tra il 2,1% di Ixè e il 3,6% di Euromedia, mentre +Europa va dall’1,3% di Ipsos al 2,6% di Ixè.

Sondaggi elettorali, i minority report sui partiti di centrodestra.

La Lega è dopo il Movimento 5 Stelle il partito con più variazioni tra le stime degli istituti. Si tratta anche in questo caso di un elettorato molto dinamico e poco fedele probabilmente. Da un lato vi è il 23,1% di Ipsos, che rappresenta un minimo storico da almeno due anni per il partito di Salvini, dall’altro il 27,6% del Termometro Politico

Fonte: Termometro Politico

Comincia a soffrire di discrepanze come mai prima anche la stima di Fratelli d’Italia, che ora va dal 13,5% di Euromedia al 18% di Ipsos, che ancora una volta si stacca dagli altri sondaggi elettorali.

Forza Italia infine oscilla tra il 5,7% del Termometor Politico e l’8,3% di Tecnè

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]