Condividi su

Olivia de Havilland è morta: malattia e causa morte della diva, chi era

Il 1° luglio 2020 Olivia de Havilland aveva compiuto la bellezza di 104 anni. Venticinque giorni dopo è spirata per cause naturali, diventando l’ultima star del film Via col Vento ancora in vita a lasciare questo mondo. Ma il suo nome non può certo essere identificato solamente con il film di Victor Fleming, finito recentemente al centro delle cronache per il ritiro effettuato da HBO, che ha sospeso il film del suo catalogo di contenuti streaming. Andiamo a scoprire chi era Olivia de Havilland e com’è stata la sua carriera, omaggiandola in questo breve profilo biografico.

Chi era Olivia de Havilland

Olivia de Havilland nasce il 1° luglio 1916 a Tokyo, figlia dell’avvocato inglese Walter Augustus de Havilland e dell’attrice Lilian Augusta Ruse, nota anche come Lilian Fontaine. La sorella di Olivia era Joan Fontaine, attrice con la quale Olivia intrecciò una relazione basata prevalentemente sulla rivalità e sull’antagonismo, un rapporto le cui tensioni avevano origine sin dalla tenera età e che si infiammò ulteriormente quando entrambe decisero di fare le attrici. I rapporti si inasprirono ulteriormente quando Joan Fontaine vinse l’oscar come miglior attrice protagonista ne Il sospetto di Alfred Hitchcock. In quell’anno (1942) anche la de Havilland era candidata (per La porta d’oro di Mitchell Leisen). Gli anni seguirono tra litigi e tensioni fino alla rottura definitiva avvenuta nel 1975, dopo una serie di incomprensioni in seguito alla morte della madre. È probabile che negli ultimi anni di vita della Fontaine, scomparsa il 15 dicembre 2013, le due sorelle si fossero riavvicinate.

La sua carriera cinematografica inizia nel lontano 1935, quando recita nel film Sogno di una notte di mezza estate di Max Reinhardt e William Dieterle, tratto dall’opera di William Shakespeare. Diventa poi quasi una parte fissa nei cast dei film di Micheal Curtiz, tra cui Capitan Blood, La carica dei Seicento e La leggenda di Robin Hood, girati tra il 1935 e il 1938.

L’anno della svolta per Olivia è il 1939, anno in cui passa temporaneamente alla MGM per interpretare la protagonista di un film che diventerà un classico nella storia del cinema: Via col Vento. Naturalizzata cittadina statunitense nel 1941, la de Havilland continuò con successo la sua carriera cinematografica, recitando in A ciascuno il suo destino, Lo specchio scuro, La fossa dei serpenti, e soprattutto L’Ereditiera, per la quale vinse il suo secondo Oscar. In seguito, negli anni Cinquanta, furono importanti le sue interpretazioni in Mia cucina Rachele, Nessuno resta solo e L’orgoglioso ribelle, Il diavolo nello specchio. Negli anni Sessanta la troviamo in Luce nella piazza, Un giorno di terrore, mentre negli anni Settanta eccola ne La papessa Giovanna e nel catastrofico Airport 77. Due anni più tardi, nel 1979, si ritirò dalla scena cinematografica, mentre la sua ultima apparizione televisiva risale al 1988.

La vita privata

Fu molto amica della collega Bette Davis, così come di Gloria Stuart, mentre a livello sentimentale ebbe dei flirt con registi (Howard Hughes e John Huston) e attori (James Stewart). Nel 1946, invece, sposò Marcus Goodrich, da cui divorzi 7 anni dopo. Dalla loro unione nacque il figlio Benjamin, matematico affetto dal morbo di Hodgkin e scomparso nel 1991. Negli anni Cinquanta l’attrice si trasferisce a Parigi: qui conosce e sposa il giornalista di Paris Match, Pierre Galante. Dalla loro unione nasce la figlia Gisèle, mentre il divorzio tra i due avvenne nel 1979. Ciò non impedì loro di continuare ad avere ottimi rapporti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]