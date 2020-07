Condividi su

Bollino rosso e nero autostrade agosto 2020: date esodo e quando partire

Si torna a parlare di bollino rosso e bollino nero sulle autostrade italiane: significa che è estate, che gli italiani partiranno in vacanza, e molti preferiranno il Belpaese, e che dunque strade e autostrade torneranno a essere congestionate. Dal deserto dei mesi sotto Covid a un normale ritratto di traffico estivo, tra esodo e controesodo. Ma quali sono le date più nere relativamente al traffico e quando sarebbe meglio partire? Ecco le informazioni utili da sapere.

Bollino rosso e bollino nero sulle autostrade: le date da ricordare

Stando a quanto prevede il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, la giornata da bollino nero sarà il prossimo 8 agosto. Bollino rosso c’è stato invece nel weekend appena passato, quello del 24-26 luglio per intenderci, e ci sarà anche nel prossimo, tra il 31 luglio e il 2 agosto. Il maggior volume di traffico sulle autostrade, tuttavia, è previsto per il weekend del 7-9 agosto, con la giornata più critica che dovrebbe cadere sabato 8 agosto.

Le autostrade con maggiore volume di traffico

Le autostrade più interessate dal traffico saranno la A10 (Genova-Ventimiglia), la A12 (Genova-Viareggio) e la A15, nel tratto tra Parma e La Spezia. Criticità potrebbero essere riscontrate anche sulla A22, in direzione degli svincoli per le località di montagna, nonché sulla A4, sulla A6 (Torino-Savona), sulla A8/A9, verso il confine svizzero, e sulla A23 verso il confine austriaco. Ci sarà molto traffico anche sulla A1, in particolare tra Piacenza e il bivio con la A15, nonché tra Bologna e Firenze e tra il capoluogo emiliano e la riviera romagnola, tra Roma e Cassino, e in Campania tra Caserta e il bivio con la A30. Traffico previsto anche tra Napoli e Salerno.

Per l’occasione sono stati elaborati accurati piani di intervento per la gestione di eventuali emergenze, con presidio meccanico e sanitario disponibili a tutte le ore della giornata in vari punti strategici, nonché un rafforzamento del servizio di polizia stradale e di protezione civile.

