Ecco le Offerte di Amazon per la giornata di oggi 27 luglio 2020. Tutte le caratteristiche dei prodotti in sconto e il loro rapporto qualità-prezzo.

Offerte Amazon 27 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Quotidiano appuntamento con le offerte di Amazon. Per la giornata di oggi ci sono numerosi articoli in sconto, la nostra analisi si è soffermata sulle caratteristiche, sul rapporto qualità-prezzo e sul risparmio in percentuale che si può realizzare su ogni prodotto. Ecco i risultati dell’approfondimento.

Offerte Amazon 27 luglio 2020: Rowenta, Philips, Huawei, le proposte

La prima tripletta di prodotti ci presenta oggetti molto diversi tra loro con differenti utilità. Partendo dalla prima proposta troviamo un prodotto Rowenta, il modello RH9086WO Air Force 360, una scopa elettrica senza filo e a sacco, un elettrodomestico ricaricabile con una capacità di 0,4 Litri e in colorazione grigio scuro. Il prezzo in offerta è di 199,99€ mentre il prezzo pieno è di 399,99€. Su questo articolo si realizza un risparmio netto del 50%. Philips dal suo canto propone invece Avance Collection una macchina per preparare la pasta fresca, dotata di bilancia integrata, dispone di programmi automatici, ha 8 tariffe per la pasta e ben 200 W di potenza, il colore è nero. Può essere presa in offerta al prezzo di 169,99€ anziché 320,99€. Anche in questo caso un risparmio del circa 47%. Chiude le danze invece, per questa prima parte, un Laptop griffato Huawei, si tratta di Huawei MateBook X Pro 2020, touchscreen Full View Ultrabook da 13.9 pollici, equipaggia un processore Intel i5 10210U, ben 16 GB RAM e 512 GB SSD, NVIDIA GeForce MX250 e Windows 10 Home. Il colore è grigio e verde smeraldo. L’offerta è di 1499,00€ a fronte di un prezzo pieno di 1699,00€.

Offerte Amazon Televisori: tutti gli articoli in sconto da acquistare

Offerte Amazon 27 luglio 2020: Samsung e TCL, doppia TV in sconto

La prima offerta riguarda una TV Samsung, si tratta di una esclusiva Amazon 2020, serie Q64T QLED Smart TV da 50 pollici, risoluzione Ultra HD 4K, si dota di Wi-Fi e ha una colorazione argento. La classe di efficienza energetica di questa Smart TV è A. Il prezzo in offerta è di 729,99€ anziché 829,99€. Decisamente più importante per rapporto qualità-prezzo è l’offerta di TCL, una Smart TV 3.0 Ultra Slim da 65 pollici, tra le funzioni comprende l’assistente Google Integrato, l’impianto Dolby Audio e una classe di efficienza energetica A+. Il prezzo è di 449,00€ anziché 849,00€. Il risparmio è pertanto del 47%.

