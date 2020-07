Bodyguard: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quanto puntate sono

Condividi su

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’esordio di Bodyguard. La serie televisiva britannica, in onda oggi 27 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata ideata da Jed Mercurio, scrittore inglese noto per aver dato alla luce fiction e film come Strike Back, Cardiac arrest, Bodies, The legend of the Tamworth Two e L’amante di Lady chatterley.

L’appassionante telefilm, diretto da Thomas Vincent e John Strickland, segue le vicende di David Budd, agente di polizia e veterano dell’esercito che, a causa di esperienze drammatiche, soffre di disturbo da stress post-traumatico e ha il compito di proteggere Julia Montague, segretario di Stato con grandi mire di potere. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Bodyguard!

La prima delle sei puntate di cui è composto Bodyguard ci porta subito in medias res con un treno in cui si trovano David, poliziotto e veterano di guerra, e i suoi due figli Charlie ed Ella. Il tranquillo viaggio in pochi secondi si trasforma in un incubo ad occhi aperti quando il protagonista comprende che un kamikaze islamico è pronto a farsi esplodere sul convoglio ferroviario.

In una corsa contro il tempo, l’uomo cerca il pericoloso criminale con la speranza di bloccarlo prima che sia troppo tardi ed effettivamente lo trova ma scopre che in realtà è una donna. Dopo esser riuscito a far cambiare idea quest’ultima, la bomba viene distrutta e l’agente promosso a guardia del corpo del segretario di Stato Julia Montague che in passato si era espressa a favore della guerra in Afghanistan. Se dal punto di vista lavorativo David ottiene grandi riconoscimenti, la vita sentimentale non è altrettanto serena: l’ex moglie del poliziotto ha intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo.

Anticipazioni episodio di stasera 27 luglio 2020

David cerca di aiutare il figlio Charlie che ha difficoltà a leggere e necessita di essere seguito con maggiore attenzione. Nel frattempo, grazie alle informazioni fornite dai servizi segreti, il protagonista e Julia scoprono che probabilmente una cellula terroristica sta organizzando un attentato a Londra.

Successivamente emerge una verità scioccante: l’obiettivo degli estremisti è proprio la scuola che frequentano i figli del bodyguard.

Bodyguard: il cast

In Bodyguard Richard Madden interpreta il Sergente David Budd mentre Keeley Hawes è l’Onorevole Julia Montague. Gina McKee veste i panni del Comandante Anne Sampson, Sophie Rundle quelli di Vicky Budd e Paul Ready è Rob MacDonald. Vincent Franklin ricopre il ruolo di Mike Travis, Stuart Bowman quello di Stephen Hunter-Dunn e Nina Toussaint-White è il Sergente Louise Rayburn. Inoltre Stephanie Hyam è Chanel Dyson e Tom Brooke è Andy Apsted.

Hanno partecipato alla fiction anche Matt Stokoe nelle vesti di Luke Aikens, Pippa Haywood in quelle del Sovrintendente capo Lorraine Craddock e Nicholas Gleaves è l’Onorevole Roger Penhaligon. Shubham Saraf recita la parte di Tahir Mahmood, Claire-Louise Cordwell quella dell’Agente Kim Knowles e Richard Riddell è l’Agente Tom Fenton. Ash Tandon ricopre il ruolo dell’Ispettore capo Deepak Sharma, Michael Schaeffer quello di Richard Longcross e David Westhead è il Primo ministro John Vosler. Infine Anjli Mohindra è Nadia Ali.

